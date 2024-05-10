Зеленський відповів на критику Фіцо щодо збору коштів у Словаччині на допомогу ЗСУ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо збору коштів жителів його країни на боєприпаси для Збройних Сил України. Під час пресконференції зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою у Києві Зеленський сказав, що скепсис стосовно Росії приходить після того, як військові РФ приходять до домівок мирних людей.

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На пресконференції Зеленського попросили поділитися думкою стосовно критики прем'єром Словаччини тих людей, хто підтримав збір у 4 млн євро на допомогу українським бійцям.

У відповідь президент нагадав, що до 2014 року частина українців теж закликала до дружніх відносин з РФ. Проте лише після початку війни на сході та окупації Криму, як він зазначив, люди зрозуміли, що Росія є ворогом.

Глава країни зауважив, що скепсис щодо дружніх відносин із Росією приходить лише тоді, коли військові РФ приходять до людей в домівки.

"Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще у цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їхню територію", – сказав український глава.

Він наголосив: без допомоги партнерів російський диктатор Володимир Путін йтиме до повної руйнації України. Це означатиме, що згодом він буде й біля кордонів Словаччини, пояснив Зеленський.

"Якщо Росія буде на кордоні з вами — хочуть цього ваші люди, не хочуть, — ракети будуть прилітати, безумовно", – сказав він.

Президент подякував жителям Словаччини за те, що вони продовжують підтримувати Україну, незважаючи "ні на кого та ні на що".

У словацькому виданні Noviny Plus писали, що після того як жителі Словаччини почали збирати кошти на закупівлю боєприпасів для українських бійців, Фіцо заявив, що "йому нічого сказати тим людям, які думають, що кулі та бомби важливіші за хворих на рак в їхній країні".

На його думку, "протягом одного або двох років гроші союзників будуть витрачені, проте в Україні нічого не зміниться". Тому, як пояснив Фіцо, він продовжуватиме виступати за "мирне припинення вогню в Україні за будь-яку ціну".

У жовтні 2023 року Словаччина припинила державну військову допомогу Україні.

У квітні 2024 року жителі Словаччини розпочали кампанію із підтримки України, створивши сайт, на якому збирають кошти на купівлю снарядів для України.

27 квітня на сайті кампанії зі збору коштів опублікували інформацію про те, що зібрано вже близько 4 млн євро на боєприпаси для України.

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