Зеленский подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны
05.09.2023, 17:44
Рустем Умеров (Фото - facebook.com rustemumerov.ua)
Президент Владимир Зеленский официально подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления появился на сайте украинского парламента.
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Сейчас проект постановления о назначении Умерова обрабатывается в комитете.
Ранее сегодня Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе на посту.
Также на сегодняшнем заседании Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.
Ожидается, что рассмотрение назначения Умерова новым главой Минобороны состоится завтра, 6 сентября.
- 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. 4 сентября глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении.
- 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании.
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