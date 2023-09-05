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Зеленский подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 17:44
Зеленский подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны - Фото
Рустем Умеров (Фото - facebook.com rustemumerov.ua)

Президент Владимир Зеленский официально подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления появился на сайте украинского парламента.

Сейчас проект постановления о назначении Умерова обрабатывается в комитете.

Ранее сегодня Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе на посту.

Также на сегодняшнем заседании Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Ожидается, что рассмотрение назначения Умерова новым главой Минобороны состоится завтра, 6 сентября.

Оксана Житнюк
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верховная радаВладимир Зеленскийминобороныминистр обороныРустем Умеров
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