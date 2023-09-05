Зеленський подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

Президент Володимир Зеленський офіційно подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті українського парламенту.

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Наразі проєкт постанови про призначення Умєрова опрацьовується в комітеті.

Раніше сьогодні Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

Також на сьогоднішньому засіданні Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Очікується, що розгляд призначення Умєрова новим очільником Міноборони відбудеться завтра, 6 вересня.

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