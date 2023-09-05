Зеленський подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони
05.09.2023, 17:44
Рустем Умєров (Фото - facebook.com rustemumerov.ua)
Президент Володимир Зеленський офіційно подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті українського парламенту.
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Наразі проєкт постанови про призначення Умєрова опрацьовується в комітеті.
Раніше сьогодні Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.
Також на сьогоднішньому засіданні Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.
Очікується, що розгляд призначення Умєрова новим очільником Міноборони відбудеться завтра, 6 вересня.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом. 4 вересня голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення.
- 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.
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