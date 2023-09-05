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Зеленський подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 17:44
Зеленський подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони - Фото
Рустем Умєров (Фото - facebook.com rustemumerov.ua)

Президент Володимир Зеленський офіційно подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті українського парламенту.

Наразі проєкт постанови про призначення Умєрова опрацьовується в комітеті.

Раніше сьогодні Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

Також на сьогоднішньому засіданні Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Очікується, що розгляд призначення Умєрова новим очільником Міноборони відбудеться завтра, 6 вересня.

Читайте також: Інтерв'ю | Голова ФДМУ Рустем Умєров: Ми стали найбільшим управителем державних активів 

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийВерховна Радаміноборониміністр оборониРустем Умєров
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