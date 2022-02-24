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Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 20:19
Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Фото
Денис Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Об этом сообщили на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский подписал указ о создании на базе облгосадминистраций военных администраций.

"В связи с образованием военных администраций... областные, Киевская городские государственные администрации и председатели этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", – говорится в указе.

Шмыгаль сообщил, что только что закончилось внеочередное заседание Кабинета министров, на котором приняли необходимые в условиях военного положения документы.

В частности, на заседании Кабмина в Киеве было принято решение о введении в действие плана защиты гражданского населения в условиях военного положения. Это позволит максимально скоординировать все органы власти, облгосадминистрации в условиях военного положения. Также это позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы для нужд обороны.

В местах активных боевых действий ОГА поручено организовать эвакуацию населения. 

Кабмин работает в тесном сотрудничестве с Нацбанком. Приняли распоряжение о совершении платежей по перечню товаров критического импорта.

Наталия Медведева
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Денис Шмыгаль
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