Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Об этом сообщили на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский подписал указ о создании на базе облгосадминистраций военных администраций.

"В связи с образованием военных администраций... областные, Киевская городские государственные администрации и председатели этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", – говорится в указе.

Шмыгаль сообщил, что только что закончилось внеочередное заседание Кабинета министров, на котором приняли необходимые в условиях военного положения документы.

В частности, на заседании Кабмина в Киеве было принято решение о введении в действие плана защиты гражданского населения в условиях военного положения. Это позволит максимально скоординировать все органы власти, облгосадминистрации в условиях военного положения. Также это позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы для нужд обороны.

В местах активных боевых действий ОГА поручено организовать эвакуацию населения.

Кабмин работает в тесном сотрудничестве с Нацбанком. Приняли распоряжение о совершении платежей по перечню товаров критического импорта.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.