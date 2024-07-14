Зеленский подытожил зарубежные визиты и анонсировал встречу с руководителями областей
Президент Владимир Зеленский подвел итоги зарубежных визитов и заявил, что вскоре проведет встречи с руководителями областей. Об этом он сообщил в утреннем видеообращении.
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"После встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей – нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии", — заявил Зеленский.
Президент отметил, что США готовы помогать на всех этих уровнях.
Также глава государства рассказал, что в рамках его зарубежных визитов есть решения о новых Patriot и десятках других систем противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, во время поездки он подписал соглашения о безопасности с Польшей, Румынией и Люксембургом и договор Ukrainian Compact.
"И сейчас команда работает над новыми документами – будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом тоже готовить соглашение", — заявил Зеленский.
- 8 июля Зеленский прибыл в Польшу, где подписал соглашение о безопасности с премьером страны Туском.
- 9 июля президент прилетел в США для участия в юбилейном саммите НАТО, который продлился до 11 июля.
- 13 июля Зеленский по пути в Украину с саммита НАТО встретился с премьером Ирландии Гаррисом.