Зеленський підсумував закордонні візити та анонсував зустріч з керівниками областей

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки закордонних візитів та заявив, що невдовзі проведе зустрічі з керівниками областей. Про це він повідомив у ранковому відеозверненні.

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"Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це й укриття, це й оборонні індустрії тощо", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що США готові допомагати на всіх цих рівнях.

Також глава держави розповів, що в межах його закордонних візитів є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем протиповітряної оборони для України. Крім цього, під час поїздки він підписав безпекові угоди з Польщею, Румунією й Люксембургом та договір Ukrainian Compact.

"І зараз команда працює над іще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом теж готувати угоду", – заявив Зеленський.