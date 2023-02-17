Зеленский: Пока мы говорим, Россия уже договорилась с Ираном и хочет обрушить Молдову

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока союзники дискутируют об усилении обороны Украины, Россия хочет обрушить Молдову. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, Украине удалось выстоять против России в начале полномасштабной войны, однако не все соседние страны на это способны.

Он отметил, что призывал союзников к большей решительности год назад, но получил отклик только после того, как российский диктатор Владимир Путин начал вторжение 24 февраля.

Глава государства заявил, что пока Украина ведет переговоры с союзниками об усилении обороны танками и авиацией, Россия уже договорилась о военной помощи с режимом Ирана и думает, как обрушить Молдову.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Путин мог отправить в Молдову кадыровца Даниила Мартынова, который должен был убить Зеленского в начале большой войны.

9 февраля президент Владимир Зеленский в выступлении в Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план России по "установлению контроля" над Молдовой и что он предупредил об этом президента Майю Санду.

В Молдове подтвердили, что действительно получили такую информацию.

10 февраля правительство Молдовы ушло в отставку.

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Дмитро Гриниченко

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