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Зеленский: Пока мы говорим, Россия уже договорилась с Ираном и хочет обрушить Молдову

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 15:46
Зеленский: Пока мы говорим, Россия уже договорилась с Ираном и хочет обрушить Молдову - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока союзники дискутируют об усилении обороны Украины, Россия хочет обрушить Молдову. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, Украине удалось выстоять против России в начале полномасштабной войны, однако не все соседние страны на это способны.

Он отметил, что призывал союзников к большей решительности год назад, но получил отклик только после того, как российский диктатор Владимир Путин начал вторжение 24 февраля.

Глава государства заявил, что пока Украина ведет переговоры с союзниками об усилении обороны танками и авиацией, Россия уже договорилась о военной помощи с режимом Ирана и думает, как обрушить Молдову. 

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Путин мог отправить в Молдову кадыровца Даниила Мартынова, который должен был убить Зеленского в начале большой войны.

Читайте также: Санду: Кремль хочет использовать Молдову в войне против Украины, это не увенчается успехом

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Иран владимир путин Молдова военная помощь Мюнхенская конференция
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