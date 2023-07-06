Зеленский: Половина России поддержала Пригожина. Путин старый, он теряет контроль в стране

Президент Владимир Зеленский заявил, что половина регионов России поддержала "мятеж" террористов группы Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, диктатор Владимир Путин показал слабую реакцию на "бунт" вагнеровцев.

"Их продвижение вглубь России и оккупация некоторых городов говорит о том, что он не контролирует ситуацию в регионах. Вся его армия на территории Украины, почти вся. Поэтому они так легко шли, некому было остановить их. Вся его вертикаль посыпалась", — сказал Зеленский.

Он отметил, что аналитика разведки говорит о том, что 18 или 19 регионов РФ поддержали Пригожина, а 21 регион подержал Путина.

"Половина России поддержала Пригожина, а половина — Путина. Мы видим, что половина людей сильно колеблется. Человек старый, неэнергичный, не контролирует процессы", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Путин будет пытаться нивелировать влияние Вагнера и объединить население России.

"Куда поехал Путин после этих событий? В Дагестан. Там наименьшая его поддержка. Там очень много погибших на войне и большая поддержка у Пригожина", — резюмировал он.

24 июня 2023 года Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли российские войска.

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