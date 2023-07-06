RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Половина Росії підтримала Пригожина. Путін старий, він втрачає контроль у країні

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 10:49
Зеленський: Половина Росії підтримала Пригожина. Путін старий, він втрачає контроль у країні - Фото
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента України)

Президент Володимир Зеленський заявив, що половина регіонів Росії підтримала "заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, диктатор Володимир Путін показав слабку реакцію на "бунт" вагнерівців.

"Їхнє просування вглиб Росії та окупація деяких міст говорить про те, що він не контролює ситуацію в регіонах. Уся його армія на території України, майже вся. Тому вони так легко йшли, не було кому зупинити їх. Уся його вертикаль посипалася", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що аналітика розвідки говорить про те, що 18 чи 19 регіонів РФ підтримали Пригожина, а 21 регіон підтримав Путіна.

"Половина Росії підтримала Пригожина, а половина — Путіна. Ми бачимо, що половина людей сильно вагається. Людина стара, неенергійна, не контролює процеси", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що зараз Путін намагатиметься нівелювати вплив Вагнера та об'єднати населення Росії.

"Куди поїхав Путін після цих подій? У Дагестан. Там найменша його підтримка. Там дуже багато загиблих на війні та велика підтримка у Пригожина", — резюмував він.

24 червня 2023 року Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли російські війська.

Читайте також: Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні і білорусам нема чого боятися

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаволодимир путінЄвген Пригожингрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 