Зеленський: Половина Росії підтримала Пригожина. Путін старий, він втрачає контроль у країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що половина регіонів Росії підтримала "заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, диктатор Володимир Путін показав слабку реакцію на "бунт" вагнерівців.

"Їхнє просування вглиб Росії та окупація деяких міст говорить про те, що він не контролює ситуацію в регіонах. Уся його армія на території України, майже вся. Тому вони так легко йшли, не було кому зупинити їх. Уся його вертикаль посипалася", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що аналітика розвідки говорить про те, що 18 чи 19 регіонів РФ підтримали Пригожина, а 21 регіон підтримав Путіна.

"Половина Росії підтримала Пригожина, а половина — Путіна. Ми бачимо, що половина людей сильно вагається. Людина стара, неенергійна, не контролює процеси", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що зараз Путін намагатиметься нівелювати вплив Вагнера та об'єднати населення Росії.

"Куди поїхав Путін після цих подій? У Дагестан. Там найменша його підтримка. Там дуже багато загиблих на війні та велика підтримка у Пригожина", — резюмував він.

24 червня 2023 року Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли російські війська.

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