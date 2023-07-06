Зеленський: Половина Росії підтримала Пригожина. Путін старий, він втрачає контроль у країні
Президент Володимир Зеленський заявив, що половина регіонів Росії підтримала "заколот" терористів Групи Вагнера та її ватажка Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, диктатор Володимир Путін показав слабку реакцію на "бунт" вагнерівців.
"Їхнє просування вглиб Росії та окупація деяких міст говорить про те, що він не контролює ситуацію в регіонах. Уся його армія на території України, майже вся. Тому вони так легко йшли, не було кому зупинити їх. Уся його вертикаль посипалася", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що аналітика розвідки говорить про те, що 18 чи 19 регіонів РФ підтримали Пригожина, а 21 регіон підтримав Путіна.
"Половина Росії підтримала Пригожина, а половина — Путіна. Ми бачимо, що половина людей сильно вагається. Людина стара, неенергійна, не контролює процеси", — заявив президент.
Глава держави наголосив, що зараз Путін намагатиметься нівелювати вплив Вагнера та об'єднати населення Росії.
"Куди поїхав Путін після цих подій? У Дагестан. Там найменша його підтримка. Там дуже багато загиблих на війні та велика підтримка у Пригожина", — резюмував він.
24 червня 2023 року Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли російські війська.
- Увечері наступного дня Пригожин домовився з владою РФ та відвів бойовиків.
- Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.
- Російський диктатор Путін повідомив, що на утримання терористичної Групи Вагнера російська держава за рік витратила близько $1 млрд.
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