UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский поручил рассмотреть сокращение перечня профессий для воинского учета женщин

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 22:24
Зеленский поручил рассмотреть сокращение перечня профессий для воинского учета женщин - Фото
Владимир Зеленский и Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Алексею Резникову уточнить ряд вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, вопрос сокращения перечня специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету, учитывая реальные нужды обороны государства. Так Зеленский ответил на петицию об отмене соответствующего приказа, которую подписали 37 000 граждан, говорится в сообщении Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Зеленского, общественный резонанс был вызван не столько нормами Конституции и законодательством, сколько их неудачной реализацией, а именно: недостаточно обоснованным и потому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно с которым женщин принимают на военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет.

Резникову, по словам президента, поручено отработать "существенное уточнение (сокращение)" перечня специальностей, подлежащих военному чету; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин; урегулирование вопроса порядка прохождения медосмотра при постановке на военный учет женщин.

Также Зеленский поставил задачу решить вопрос применения "взвешенных и общественно приемлемых подходов" к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры.

  • Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. В том числе беременные женщины и матери малолетних детей.
  • Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово. 
  • Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

Читайте также: Женщины должны стать на воинский учет до конца 2022-го: какие нужны документы и куда идти

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников Владимир Зеленский ВСУ воинский учет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 