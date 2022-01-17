Зеленский поручил рассмотреть сокращение перечня профессий для воинского учета женщин

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Алексею Резникову уточнить ряд вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, вопрос сокращения перечня специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету, учитывая реальные нужды обороны государства. Так Зеленский ответил на петицию об отмене соответствующего приказа, которую подписали 37 000 граждан, говорится в сообщении Офиса президента.

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По мнению Зеленского, общественный резонанс был вызван не столько нормами Конституции и законодательством, сколько их неудачной реализацией, а именно: недостаточно обоснованным и потому слишком широким новым перечнем специальностей и профессий, согласно с которым женщин принимают на военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет.

Резникову, по словам президента, поручено отработать "существенное уточнение (сокращение)" перечня специальностей, подлежащих военному чету; внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин; урегулирование вопроса порядка прохождения медосмотра при постановке на военный учет женщин.

Также Зеленский поставил задачу решить вопрос применения "взвешенных и общественно приемлемых подходов" к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры.

Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень. В том числе беременные женщины и матери малолетних детей.

Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово.

Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

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Вадим Ребрина

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