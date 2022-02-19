Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины через механизм Совбеза ООН

Президент Владимир Зеленский потребовал гарантировать безопасность для Украины через механизм Совбеза ООН, пока Украина не является членом оборонительных альянсов. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский сказал, что поскольку вопрос принятия Украины в НАТО постоянно откладывается, страну сейчас не защищает участие ни в одном оборонительном альянсе.

"Фактически, мы находимся в серой зоне – вакууме безопасности", – заявил он.

Поэтому президент выступил с инициативой в ближайшие недели созвать саммит государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции для принятия решений о вызовах безопасности в Европе и наработке новых, действенных гарантий безопасности для Украины.

"Гарантий, актуальных именно сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса", – подчеркнул Зеленский.

Ранее в том же выступлении Зеленский инициировал консультации стран-подписантов Будапештского меморандума и заявил, что если эти консультации не состоятся или не дадут результата, Украина будет считать, что "Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 должны быть подвергнуты сомнению".

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.

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Сергей Бережной

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