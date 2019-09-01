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Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве

Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве - Фото
80-летие начала Второй мировой войны, Варшава (Фото: president.gov.ua)
01.09.2019, 16:35

Память погибших во Второй мировой войне почтили почтили представители почти 40 стран

Президент Владимир Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятиях приняли участие делегации около 40 стран, в том числе вице-президент США Майкл Пенс и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти и совершили символические удары в Колокол памяти.

Делегации возложили венок к могиле Неизвестного солдата. Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания.

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Вторая мировая война Владимир Зеленский
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