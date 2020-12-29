Зеленский присвоил звание Героя Украины членам экипажа сбитого под Тегераном самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" членам экипажа рейса Международных авиалиний Украины, которые погибли в результате авиакатастрофы 8 января 2020 возле Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Вадим Ребрина

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