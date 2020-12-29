Зеленский присвоил звание Героя Украины членам экипажа сбитого под Тегераном самолета МАУ
29.12.2020, 20:37
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" членам экипажа рейса Международных авиалиний Украины, которые погибли в результате авиакатастрофы 8 января 2020 возле Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.
- 8 января 2020-го возле Тегерана разбился украинский Boeing 737, погибли все 176 пассажиров. Спустя три дня Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет, предложив семьям погибших компенсации по $80 000.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" для расшифровки во Францию - она была завершена 23 июля.
- 23 августа Иран раскрыл записи "черного ящика" со сбитого самолета – пилоты управляли им до конца.
- В декабре 2020 года в Канаде заявили, что не верят в версию Ирана о "человеческом факторе".
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