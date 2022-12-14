Зеленский провел заседание Ставки — обсудили фронт, ситуацию на границе и усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На заседании заслушали доклады военных об оперативной ситуации на фронте и рассмотрели нужды Вооруженных Сил Украины.

Были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему — отдельное внимание уделили обеспечению безопасности на государственной границе.

Продолжилась работа над усилением противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

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Дмитро Гриниченко

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