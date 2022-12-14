Зеленский провел заседание Ставки — обсудили фронт, ситуацию на границе и усиление ПВО
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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На заседании заслушали доклады военных об оперативной ситуации на фронте и рассмотрели нужды Вооруженных Сил Украины.
Были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему — отдельное внимание уделили обеспечению безопасности на государственной границе.
Продолжилась работа над усилением противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры.
Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.
- Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины, заявлял Зеленский.
- Он говорил, что война России против Украины закончится, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта.
- Глава государства ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году.
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