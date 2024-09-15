Зеленский: Путин игрок, и он чувствует слабость Запада и Глобального Юга

Владимир Зеленский считает, что своего основного замысла по Украине диктатор РФ не изменил

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин игрок и он ощущает слабость Запада и Глобального Юга. Такое мнение глава государства высказал в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN.

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На вопрос ведущего относительно того, о чем думает Путин, когда предлагает переговоры на условиях, фактически означающих капитуляцию Украины, Зеленский ответил, что своего основного замысла диктатор РФ не изменил.

Президент считает, что Путин иногда "просто играет для некоторых лидеров, которые ждут от него каких-то эмоций, хотят услышать что-нибудь о мире".

"И иногда он может давать какие-то месседжи Глобальному Югу или еще куда-то, и они начинают говорить: "Видите, Путин готов к диалогу". К какому диалогу? Он игрок, и он чувствует эту слабость Запада и Глобального Юга", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин находит "то место, где между ними нет единства, где они имеют разные интересы".

"Я думаю, что проблема в том, что люди должны понять, что его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать. Потому что ему не нужна, и он очень боится успешной Украины. Речь идет даже не о победе", – резюмировал Зеленский.

14 июня Путин выдал очередное циничное заявление о российско-украинской войне – якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с лидером нацистской Германии Гитлером.

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