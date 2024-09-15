Зеленський: Путін гравець, і він відчуває слабкість Заходу й Глобального Півдня

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін гравець і він відчуває слабкість Заходу й Глобального Півдня. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

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На запитання ведучого щодо того, про що думає Путін, коли пропонує переговори на умовах, які фактично означатимуть капітуляцію України, Зеленський відповів, що свого основного задуму диктатор РФ не змінив.

Президент вважає, що Путін інколи "просто грає для деяких лідерів, які чекають від нього якихось емоцій, хочуть почути щось про мир".

"І іноді він може давати якісь меседжі Глобальному Півдню чи ще кудись, і вони починають говорити: "Бачите, Путін готовий до діалогу". До якого діалогу? Він гравець, і він відчуває цю слабкість Заходу і Глобального Півдня", – сказав Зеленський.

Він додав, що Путін знаходить "те місце, де між ними немає єдності, де вони мають різні інтереси".

"Я думаю, що проблема в тому, що люди мають зрозуміти, що його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти. Тому що йому не потрібна, і він дуже боїться успішної України. Йдеться навіть не про перемогу", – резюмував Зеленський.

14 червня Путін видав чергову цинічну заяву про російсько-українську війну – нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.

Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з лідером нацистської Німеччини Гітлером.

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