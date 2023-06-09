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Зеленский рассказал, как узнал о подрыве Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 12:06
Зеленский рассказал, как узнал о подрыве Каховской ГЭС - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский узнал о подрыве россиянами дамбы Каховской ГЭС из текстового сообщения между 3 и 4 часами ночи 6 июня. Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Это было после трех часов ночи, я получил сообщение, что прорвало дамбу на Каховском водохранилище", – сказал Зеленский.

По его словам, уведомление пришло на телефон. "Сейчас это не проблема. Слава Богу, у нас все службы работают онлайн... У нас сразу был развернут на месте штаб, через несколько часов мы собрали все службы и представителей всех властей, и на СНБО приняли решения о дальнейшем развитии событий", – пояснил президент. 

Отвечая на вопрос журналиста, что он почувствовал, узнав о подрыве дамбы, Зеленский сказал, что "Россия его больше уже не удивляет".

"После всех пыток, изнасилований... Они уже не удивляют. Это просто их выбор так жить, так воевать, так себя вести", – сказал президент. 

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвойнаинтервьюдиверсиякаховская гэс
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