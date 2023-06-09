Зеленский рассказал, как узнал о подрыве Каховской ГЭС
Президент Владимир Зеленский узнал о подрыве россиянами дамбы Каховской ГЭС из текстового сообщения между 3 и 4 часами ночи 6 июня. Об этом он сказал в интервью Bild.
"Это было после трех часов ночи, я получил сообщение, что прорвало дамбу на Каховском водохранилище", – сказал Зеленский.
По его словам, уведомление пришло на телефон. "Сейчас это не проблема. Слава Богу, у нас все службы работают онлайн... У нас сразу был развернут на месте штаб, через несколько часов мы собрали все службы и представителей всех властей, и на СНБО приняли решения о дальнейшем развитии событий", – пояснил президент.
Отвечая на вопрос журналиста, что он почувствовал, узнав о подрыве дамбы, Зеленский сказал, что "Россия его больше уже не удивляет".
"После всех пыток, изнасилований... Они уже не удивляют. Это просто их выбор так жить, так воевать, так себя вести", – сказал президент.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
Смотрите также: Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото
Комментарии