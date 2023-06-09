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Зеленський розповів, як дізнався про підрив Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 12:06
Зеленський розповів, як дізнався про підрив Каховської ГЕС - Фото
Володимир Зеленський (Фото - скриншот із відео)

Президент Володимир Зеленський дізнався про підрив росіянами греблі Каховської ГЕС із текстового повідомлення між 3 та 4 годинами ночі 6 червня. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

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"Це було після третьої години ночі, я отримав повідомлення, що прорвало дамбу на Каховському водосховищі", – сказав Зеленський.

За його словами, повідомлення надійшло на телефон. "Зараз це не проблема. Слава Богу, у нас усі служби працюють онлайн... У нас одразу був розгорнутий на місці штаб, за кілька годин ми зібрали всі служби та представників усіх влад, і на РНБО прийняли рішення про подальший розвиток подій", – пояснив президент.

Відповідаючи на запитання журналіста, що він відчув, дізнавшись про підрив дамби, Зеленський сказав, що "Росія його вже не дивує".

"Після всіх тортур, зґвалтувань... Вони вже не дивують. Це просто їхній вибір так жити, так воювати, так поводитися", – сказав президент.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийвійнадиверсіяінтерв'юкаховська гес
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