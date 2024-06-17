Зеленский: Растет количество не только производимых, но и успешно примененных дронов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возглавляет технологический прогресс в области производства беспилотников: растет количество не только производимых, но и успешно примененных дронов.
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Украинский лидер сообщил, что сразу по возвращению в Украину провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем Зеленский представил командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского и заслушал его доклад.
Сухаревский отчитался относительно всех типов дронов – воздушных, наземных и морских – и всех типов задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.
"Направление активно развивается – растет количество не только производимых, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области", — заявил Зеленский.
Президент отметил, что на переговорах с лидерами других стран ощутил "большой интерес к нашему опыту". Глава государства уверен, что после победы производство беспилотников станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.
- 19 декабря 2023 года Зеленский пообещал, что Украина в течение 2024 года произведет миллион дронов.
- Министр Камышин позже уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны.
- 1 апреля 2024 Михаил Федоров сообщил, что у Сил обороны есть дроны, которые могут пролететь более 1000 км.
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