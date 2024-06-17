Зеленский: Растет количество не только производимых, но и успешно примененных дронов

Зеленский считает, что после победы производство беспилотников станет высокотехнологичной частью украинского экспорта

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возглавляет технологический прогресс в области производства беспилотников: растет количество не только производимых, но и успешно примененных дронов.

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Украинский лидер сообщил, что сразу по возвращению в Украину провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем Зеленский представил командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского и заслушал его доклад.

Сухаревский отчитался относительно всех типов дронов – воздушных, наземных и морских – и всех типов задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.

"Направление активно развивается – растет количество не только производимых, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что на переговорах с лидерами других стран ощутил "большой интерес к нашему опыту". Глава государства уверен, что после победы производство беспилотников станет высокотехнологичной частью украинского экспорта.

19 декабря 2023 года Зеленский пообещал, что Украина в течение 2024 года произведет миллион дронов.

Министр Камышин позже уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны.

1 апреля 2024 Михаил Федоров сообщил, что у Сил обороны есть дроны, которые могут пролететь более 1000 км.

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