Зеленський: Зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих дронів

Зеленський вважає, що після перемоги виробництво безпілотників стане високотехнологічною частиною українського експорту

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у галузі виробництва безпілотників: зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих дронів.

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Український лідер повідомив, що відразу після повернення до України провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому Зеленський представив командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського та заслухав його доповідь.

Сухаревський відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

"Напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що на переговорах з лідерами інших країн відчув "великий інтерес до нашого досвіду". Глава держави впевнений, що після перемоги виробництво безпілотників стане високотехнологічною частиною українського експорту.

19 грудня 2023 року Зеленський пообіцяв, що Україна протягом 2024 року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони.

1 квітня 2024 року Михайло Федоров повідомив, що у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.

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