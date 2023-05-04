Зеленский: РФ — это радикальные группы, которые размахивают чем-то ядерным. Меняйте Путина

Президент Владимир Зеленский назвал Россию "собранием радикальных групп", которые только угрожают "чем-то ядерным". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нидерландах.

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По его словам, с начала большой войны Украина перестала воспринимать диктатора Владимира Путина, а Россия стала немотивированной страной на поле боя.

"Мы не видим сильной армии, сильного общества, вот это важно. Мы видим разные радикальные группы, которые размахивают чем-то ядерным, к чему то призывают. Это неинтересная тема, мы не будем ни о чем общаться с такими людьми", — сказал Зеленский.

Он отметил, что россиянам нужно думать, как сменить режим в РФ, ведь только тогда они смогут подготовится к дипломатическому завершению войны.

"Но сначала — деоккупация наших территорий", — резюмировал глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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