Зеленский: РФ — это радикальные группы, которые размахивают чем-то ядерным. Меняйте Путина
Президент Владимир Зеленский назвал Россию "собранием радикальных групп", которые только угрожают "чем-то ядерным". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нидерландах.
По его словам, с начала большой войны Украина перестала воспринимать диктатора Владимира Путина, а Россия стала немотивированной страной на поле боя.
"Мы не видим сильной армии, сильного общества, вот это важно. Мы видим разные радикальные группы, которые размахивают чем-то ядерным, к чему то призывают. Это неинтересная тема, мы не будем ни о чем общаться с такими людьми", — сказал Зеленский.
Он отметил, что россиянам нужно думать, как сменить режим в РФ, ведь только тогда они смогут подготовится к дипломатическому завершению войны.
"Но сначала — деоккупация наших территорий", — резюмировал глава государства.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
Читайте также: Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он террорист для нас, россиянам нельзя доверять
Комментарии