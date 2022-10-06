Зеленский: Россия хочет превратить Украину в колонию. Победы ВСУ доказали — этого не будет
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет превратить Украину в свою колонию, однако победы Вооруженных Сил Украины говорят о том, что оккупанты проиграют. Об этом он сказал во время выступления перед участниками сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств.
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По его словам, Россия отправила свою армию, чтобы превратить Украину в колонию, как это было во времена империй.
"Миллионы украинцев стали на защиту свободы и своей страны — они точно не позволят России вернуть то старое и несправедливое время", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина не сомневается, что победит в войне против России и сможет защитить свою независимость — об этом говорят ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных населенных пунктов.
"Вопрос для нас сейчас только в одном — сколько еще наших людей Россия успеет убить, прежде чем признает поражение", — заявил президент.
- Зеленский считает, что Россия уже проиграла в войне против Украины, потому что власть страны-агрессора вынуждена объяснять своему обществу, зачем нужно воевать.
- Он издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором Владимиром Путиным "актов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Также глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с Владимиром Путиным.
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