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Зеленский: Россия хочет превратить Украину в колонию. Победы ВСУ доказали — этого не будет

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:43
Зеленский: Россия хочет превратить Украину в колонию. Победы ВСУ доказали — этого не будет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет превратить Украину в свою колонию, однако победы Вооруженных Сил Украины говорят о том, что оккупанты проиграют. Об этом он сказал во время выступления перед участниками сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств.

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По его словам, Россия отправила свою армию, чтобы превратить Украину в колонию, как это было во времена империй.

"Миллионы украинцев стали на защиту свободы и своей страны — они точно не позволят России вернуть то старое и несправедливое время", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не сомневается, что победит в войне против России и сможет защитить свою независимость — об этом говорят ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных населенных пунктов.

"Вопрос для нас сейчас только в одном — сколько еще наших людей Россия успеет убить, прежде чем признает поражение", — заявил президент. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война
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