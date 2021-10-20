Зеленский: Ситуация на Донбассе усложняется, надо быть готовыми к любому развитию событий
Несмотря на введенный в июле 2020 года режим прекращения огня на Донбассе, сейчас там наблюдаются осложнения, поэтому Украина и, в частности, пограничники должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, передает Офис президента.
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Президент отметил, что, несмотря на введенный в июле 2020-го режим прекращения огня на востоке Украины, к сожалению, там наблюдаются осложнения и гибнут украинские военные.
"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы – надежно защищены", – сказал Зеленский.
По словам президента, государство делает все, чтобы украинская граница и его защитники были обеспечены новейшей, современной техникой и вооружением.
"Верю, что наступит день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий", – Зеленский.
- 6 сентября Зеленский поставил цель – в течение года закрыть участок украинско-российской границы, а за три года в Украине должны отстроить 4500 км границы.
- 15 октября на заседании СНБО утвердили фундаментальный план обороны Украины.
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