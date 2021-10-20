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Зеленский: Ситуация на Донбассе усложняется, надо быть готовыми к любому развитию событий

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 22:12
Зеленский: Ситуация на Донбассе усложняется, надо быть готовыми к любому развитию событий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Несмотря на введенный в июле 2020 года режим прекращения огня на Донбассе, сейчас там наблюдаются осложнения, поэтому Украина и, в частности, пограничники должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы, передает Офис президента.

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Президент отметил, что, несмотря на введенный в июле 2020-го режим прекращения огня на востоке Украины, к сожалению, там наблюдаются осложнения и гибнут украинские военные.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы – надежно защищены", – сказал Зеленский.

По словам президента, государство делает все, чтобы украинская граница и его защитники были обеспечены новейшей, современной техникой и вооружением.

"Верю, что наступит день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий", – Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война Донбасс
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