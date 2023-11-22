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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 19:30
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указом от 22 ноября он вывел из состава бывшего главу Госспецсвязи. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Указом президента из состава Ставки выведен накануне уволенный глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. 21 ноября САП и НАБУ сообщили ему, его заместителю и другим должностным лицам о подозрении в незаконном завладении государственными средствами.

В состав Ставки введен министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

  • 3 ноября 2023 Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций.
  • 17 ноября президент уволил с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Александра Тарасовского.
  • 19 ноября по представлению министра обороны президент Зеленский уволил Остащенко с должности командующей Медсил ВСУ. На ее место назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаставкаМихаил ФедоровЮрий Щиголь

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