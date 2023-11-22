Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указом от 22 ноября он вывел из состава бывшего главу Госспецсвязи. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Указом президента из состава Ставки выведен накануне уволенный глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. 21 ноября САП и НАБУ сообщили ему, его заместителю и другим должностным лицам о подозрении в незаконном завладении государственными средствами.

В состав Ставки введен министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

3 ноября 2023 Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций.

17 ноября президент уволил с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Александра Тарасовского.

19 ноября по представлению министра обороны президент Зеленский уволил Остащенко с должности командующей Медсил ВСУ. На ее место назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

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