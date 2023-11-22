RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 19:30
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Указом від 22 листопада він вивів зі складу колишнього голову Держспецзв'язку. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Указом президента зі складу Ставки виведено напередодні звільненого очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. 21 листопада САП та НАБУ повідомили йому, його заступнику та іншим посадовцям про підозру у незаконному заволодінні державними коштами.

Натомість до складу Ставки введено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

  • 3 листопада 2023 року Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій.
  • 17 листопада президент звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.
  • 19 листопада за поданням міністра оборони президент Зеленський звільнив Остащенко з посади командувачки Медсил ЗСУ. На її місце призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Читайте також: УП писала, що МО може звільнити Тарнавського й Наєва. Умєров прокоментував

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнамихайло федоровставкаюрій щиголь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 