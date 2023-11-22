Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Указом від 22 листопада він вивів зі складу колишнього голову Держспецзв'язку. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Указом президента зі складу Ставки виведено напередодні звільненого очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. 21 листопада САП та НАБУ повідомили йому, його заступнику та іншим посадовцям про підозру у незаконному заволодінні державними коштами.

Натомість до складу Ставки введено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

3 листопада 2023 року Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій.

17 листопада президент звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.

19 листопада за поданням міністра оборони президент Зеленський звільнив Остащенко з посади командувачки Медсил ЗСУ. На її місце призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

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