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Зеленский собрал президентов Украины, чтобы "вместе осознать, какую страну мы построили"

23.08.2020, 14:11
Зеленский собрал президентов Украины, чтобы
Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук на линейке чести и памяти (Фото - Facebook - Владимир Зеленский)

Президент Владимир Зеленский и четверо президентов Украины приняли участие в церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме

Президент Владимир Зеленский пригласил на "линейку чести и памяти", которая проходила на военном аэродроме в Василькове Киевской области, четырех президентов Украины: Леонида КравчукаЛеонида КучмуВиктора Ющенко и Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook

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"Сегодня рядом со мной на "линейке чести и памяти" стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили", - заявил Зеленский. 

"Каждый из нас, из президентов, наверняка, по-своему ценит и любит свою страну <...> каждый из нас никогда не позволит разорвать ее ради скоротечных политический целей. Скоротечное проходит, вечное остается. Вечное - это Украина, в которой от каждого из нас есть очень весомая частичка искренней любви", - добавил он. 

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По мнению Зеленского, День государственного флага и День независимости Украины - это "дни настоящего, не показательного единения", "когда нет места традиционной конфликтной политике". 

"Это и есть те самые "дни сильных", когда нужно просто стать рядом и открыто посмотреть вокруг. Чтобы осознать наконец-то простую истину: мы действительно сильная нация, сильная страна, сильный народ. Который точно уже доказал миру все это. И который точно имеет право", - уточнил президент. 

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Владислав Сердюк
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