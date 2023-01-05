Зеленский: Ценим готовность Турции участвовать в реализации нашей формулы мира

Украина ценит готовность Турции принять участие в реализации украинской формулы мира. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – написал Зеленский.

Президент также сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения".

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

5 января 2023 года президент Турции призвал российского диктатора Владимира Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий".

Сергій Бережний

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