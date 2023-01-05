Зеленский: Ценим готовность Турции участвовать в реализации нашей формулы мира
05.01.2023, 18:36
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - офис президента)
Украина ценит готовность Турции принять участие в реализации украинской формулы мира. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
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"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – написал Зеленский.
Президент также сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения".
- 15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.
- 5 января 2023 года президент Турции призвал российского диктатора Владимира Путина к одностороннему прекращению боевых действий в Украине и "урегулированию разногласий".
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