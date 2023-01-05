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Зеленский: Ценим готовность Турции участвовать в реализации нашей формулы мира

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 18:36
Зеленский: Ценим готовность Турции участвовать в реализации нашей формулы мира - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - офис президента)

Украина ценит готовность Турции принять участие в реализации украинской формулы мира. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – написал Зеленский.

Президент также сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения".

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган формула мира
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