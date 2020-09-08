Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы - Корниенко
На замечание, что это не входит в полномочия президента, глава Слуги народа сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить"
Президент Владимир Зеленский участвует в отборе кандидатов в депутаты областных и городских советов. Об этом в интервью lb.ua сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
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"Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам", - сказал Корниенко.
На замечание, что это не входит в полномочия президента, он сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране".
- 31 августа на съезде партии Слуга народа выбрали кандидатов в мэры областных центров.
- Согласно июльскому опросу группы Рейтинг, 30% украинцев, которые определились и намерены голосовать на местных выборах, готовы отдать голос за Слугу народа, 17% - за ОПЗЖ , 16% - за Европейскую Солидарность.
- В Киеве Слуга народа заняла бы лишь третье место с 10,7% голосов, если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее время.
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