Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы - Корниенко

На замечание, что это не входит в полномочия президента, глава Слуги народа сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить"

Президент Владимир Зеленский участвует в отборе кандидатов в депутаты областных и городских советов. Об этом в интервью lb.ua сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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"Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам", - сказал Корниенко.

На замечание, что это не входит в полномочия президента, он сказал, что Зеленский "уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране".

Вадим Ребрина

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