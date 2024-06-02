Зеленский: Украина – справедливое государство, признающее как Израиль, так и Палестину
Украина является "справедливым государством", уважающим международное право и устав ООН, и признает два государства – и Израиль, и Палестину. Об этом на пленарной сессии в Сингапуре заявил президент Владимир Зеленский.
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Он напомнил, что Украина сказала: если террористы из ХАМАС атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться.
"А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое – готова помогать гуманитарно Газе; второе – надо уважать международное право; третье – Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали", – заявил Зеленский.
В конце мая этого года прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС: Яхью Синвара, Мохаммеда Диаба аль-Масри и Исмаила Хании.
- 22 мая в правительстве Норвегии сообщили об официальном признании Палестины. Аналогичное решение должно быть принято в Ирландии и Испании.
- Вашингтон выступил против одностороннего решения о признании Палестины. В США считают, что для этого требуются переговоры двух сторон конфликта.
- 23 мая в Израиле сообщили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании о признании Палестинского государства.
- 29 мая французский лидер Эмманюэль Макрон, комментируя признание Палестинского государства, заявил, что выступает за это, однако это должно произойти не "на эмоциях", а в "подходящее время".
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