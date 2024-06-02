Зеленський: Україна – справедлива держава, яка визнає як Ізраїль, так і Палестину
Україна є "справедливою державою", яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави – і Ізраїль, і Палестину. Про це на пленарній сесії у Сінгапурі заявив президент Володимир Зеленський.
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Він нагадав, що Україна сказала: якщо терористи з ХАМАС атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися.
"А після цього, коли Ізраїль був на території Гази й була гуманітарна криза, Україна сказала: перше – готова допомагати гуманітарно Газі; друге – треба поважати міжнародне право; третє – Україна визнає дві держави — і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт і щоб цивільні люди не страждали", – заявив Зеленський.
Наприкінці травня цього року прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС: Ях’ю Сінвара, Мохаммеда Діаба аль-Масрі та Ісмаїла Ганії.
- 22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.
- Вашингтон виступив проти одностороннього рішення щодо визнання Палестини. У США вважають, що для цього потрібні перемовини двох сторін конфлікту.
- 23 травня в Ізраїлі повідомили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестинської держави.
- 29 травня французький лідер Емманюель Макрон, коментуючи визнання Палестинської держави, заявив, що виступає за це, проте це має статися не "на емоціях", а у "відповідний час".
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