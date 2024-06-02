Зеленський: Україна – справедлива держава, яка визнає як Ізраїль, так і Палестину

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна є "справедливою державою", яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави – і Ізраїль, і Палестину. Про це на пленарній сесії у Сінгапурі заявив президент Володимир Зеленський.

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Він нагадав, що Україна сказала: якщо терористи з ХАМАС атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися.

"А після цього, коли Ізраїль був на території Гази й була гуманітарна криза, Україна сказала: перше – готова допомагати гуманітарно Газі; друге – треба поважати міжнародне право; третє – Україна визнає дві держави — і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт і щоб цивільні люди не страждали", – заявив Зеленський.

Наприкінці травня цього року прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС: Ях’ю Сінвара, Мохаммеда Діаба аль-Масрі та Ісмаїла Ганії.

22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.

Вашингтон виступив проти одностороннього рішення щодо визнання Палестини. У США вважають, що для цього потрібні перемовини двох сторін конфлікту.

23 травня в Ізраїлі повідомили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестинської держави.

29 травня французький лідер Емманюель Макрон, коментуючи визнання Палестинської держави, заявив, що виступає за це, проте це має статися не "на емоціях", а у "відповідний час".

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