Зеленский "услышал позитив" от Си, что оружие РФ не дадут. Встречу не планировали

Президент Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможную встречу во время телефонного разговора. Зато они говорили о формуле мира, давлении на Россию и последствиях возможной продажи оружия агрессору. Об этом президент рассказал во время пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас [с Си Цзиньпином] состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч, об этом не говорили", – сказал Зеленский.

По его словам, речь шла о ядерной безопасности и формуле мира. Он отметил, что для этого обсуждения нужно привлечь как можно больше стран для "давления на агрессию РФ", чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

Президент отметил, что во время разговора они говорили о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины, устава ООН и возвращении к границам Украины 1991 года. Он отметил, что со стороны Си Цзиньпиня "услышали уважение этих всех принципов".

По словам Зеленского, речь шла также о необходимости давления на Россию для возвращения пленных и детей и прекращения угроз со стороны РФ относительно зернового коридора.

Президент отметил, что обсудил с главой Китая недопустимость поставок вооружений в РФ.

"Украина хотела бы, чтобы все государства понимали любые риски поставки любых видов оружия для РФ. Услышал положительный ответ в этом смысле", – сказал он.

26 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Китая.

28 апреля в Украину с официальным визитом приехали президенты Чехии и Словакии.

Читайте также: Столтенберг: Я приветствую разговор Си и Зеленского, но Китай не осудил вторжение России

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.