Зеленский уволил еще четверых глав районов

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский уволил еще четверых глав районных администраций. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.

Президент уволил глав Городоцкой РГА Владимира Ременяка, Мостиской РГА Степана Буняка и Самбирской РГА Николая Фрея во Львовской области, а также Мариинской РГА Донецкой области Владимира Мороза.

В субботу, 6 июля, Зеленский поднял вопрос о контрабанде и потребовал уволить руководителей четырех таможен.

Ранее он назначил нового главу Закарпатской РГА. Им стал основатель и владелец сети кондитерских родом из Крыма.

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