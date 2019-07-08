Зеленский уволил еще четверых глав районов

Президент Владимир Зеленский уволил еще четверых глав районных администраций. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.
Президент уволил глав Городоцкой РГА Владимира Ременяка, Мостиской РГА Степана Буняка и Самбирской РГА Николая Фрея во Львовской области, а также Мариинской РГА Донецкой области Владимира Мороза.
В субботу, 6 июля, Зеленский поднял вопрос о контрабанде и потребовал уволить руководителей четырех таможен.
Ранее он назначил нового главу Закарпатской РГА. Им стал основатель и владелец сети кондитерских родом из Крыма.
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