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08.07.2019, 16:51

Зеленский уволил еще четверых глав районов

Зеленский уволил еще четверых глав районов - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Глава государства подписал распоряжения и снял с должностей глав РГА во Львовской и Донецкой областях

Президент Владимир Зеленский уволил еще четверых глав районных администраций. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства. 

Президент уволил глав Городоцкой РГА Владимира Ременяка, Мостиской РГА Степана Буняка и Самбирской РГА Николая Фрея во Львовской области, а также Мариинской РГА Донецкой области Владимира Мороза.

В субботу, 6 июля, Зеленский поднял вопрос о контрабанде и потребовал уволить руководителей четырех таможен. 

Ранее он назначил нового главу Закарпатской РГА. Им стал основатель и владелец сети кондитерских родом из Крыма. 

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Теги: Владимир Зеленский, увольнения, распоряжения, владимир мороз, владимир ременяк, степан буняк, николай фрей
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