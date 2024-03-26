Зеленский уволил секретаря СНБО. Данилов: Будем дальше работать для Украины

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение с должности и подчеркнул, что и дальше будет работать для Украины. Об этом он написал в Facebook.

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Данилов написал, что "мы работали и будем в дальнейшем работать" для Украины, а также поблагодарил президента Владимира Зеленского "за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема".

"Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!" – добавил бывший секретарь СНБО.

26 марта президент назначил новым председателем Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщил LIGA.net, что новость о своем назначении узнал сегодня.

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