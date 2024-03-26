Зеленський звільнив секретаря РНБО. Данілов: Будемо надалі працювати для України

Президент звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов відреагував на своє звільнення з посади та наголосив, що й надалі працюватиме для України. Про це він написав у Facebook.

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Данілов написав, що "ми працювали і будемо надалі працювати" для України, а також подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення".

"Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував, — не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!" — додав колишній секретар РНБО.

26 березня президент призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Новий голова Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко повідомив LIGA.net, що новину про своє призначення дізнався сьогодні.

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