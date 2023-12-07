Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Раде. Причины неизвестны

Причины увольнения Вениславского пока неизвестны, LIGA.net обратилась за комментарием к парламентарию

Федор Вениславский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил народного депутата от Слуги народа Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В документе сказано, что Вениславский освобожден от обязанностей представлять президента в парламенте.

Указ подписан 7 декабря и набирает силу с момента публикации.

LIGA.net обратилась за комментарием к Вениславскому, чтобы узнать причины кадрового решения и дальнейшие планы нардепа.

Недавно Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.

19 ноября вместо Татьяны Остащенко новым командующим Медицинскими силами ВСУ назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки, тот занимал должность почти два года.

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