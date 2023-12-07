Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Раде. Причины неизвестны
Президент Владимир Зеленский уволил народного депутата от Слуги народа Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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В документе сказано, что Вениславский освобожден от обязанностей представлять президента в парламенте.
Указ подписан 7 декабря и набирает силу с момента публикации.
LIGA.net обратилась за комментарием к Вениславскому, чтобы узнать причины кадрового решения и дальнейшие планы нардепа.
- Недавно Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.
- 19 ноября вместо Татьяны Остащенко новым командующим Медицинскими силами ВСУ назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
- Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки, тот занимал должность почти два года.
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