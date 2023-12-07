Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді. Причини поки невідомі

Причини звільнення Веніславського наразі невідомі, LIGA.net звернулася за коментарем до парламентаря

Федір Веніславський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від Слуги народу Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У документі йдеться, що Веніславського звільнено від обов'язків представляти президента у парламенті.

Указ підписано 7 грудня, він набирає чинності з моменту публікації.

LIGA.net звернулася за коментарем до Веніславського, щоб дізнатися про причини кадрового рішення та подальші плани нардепа.

Нещодавно Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.

19 листопада замість Тетяни Остащенко новим командувачем Медичних сил ЗСУ призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, той перебував на посаді майже два роки.

Читайте також: Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним – Веніславський