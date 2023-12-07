Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді. Причини поки невідомі
Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від Слуги народу Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.
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У документі йдеться, що Веніславського звільнено від обов'язків представляти президента у парламенті.
Указ підписано 7 грудня, він набирає чинності з моменту публікації.
LIGA.net звернулася за коментарем до Веніславського, щоб дізнатися про причини кадрового рішення та подальші плани нардепа.
- Нещодавно Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.
- 19 листопада замість Тетяни Остащенко новим командувачем Медичних сил ЗСУ призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.
- Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, той перебував на посаді майже два роки.
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