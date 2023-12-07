Зеленський звільнив Веніславського з посади свого представника у Раді. Причини поки невідомі
Федір Веніславський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від Слуги народу Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній Раді. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

У документі йдеться, що Веніславського звільнено від обов'язків представляти президента у парламенті.

Указ підписано 7 грудня, він набирає чинності з моменту публікації.

LIGA.net звернулася за коментарем до Веніславського, щоб дізнатися про причини кадрового рішення та подальші плани нардепа.

  • Нещодавно Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.
  • 19 листопада замість Тетяни Остащенко новим командувачем Медичних сил ЗСУ призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.
  • Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, той перебував на посаді майже два роки. 

Читайте також: Вибори. Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним – Веніславський

Володимир ЗеленськийВерховна РадаСлуга народуФедір Веніславськийкадрові рішення