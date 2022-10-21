Зеленский встретился с конгрессменами от республиканцев и демократов. Обсуждали ПВО — фото

Президент Владимир Зеленский встретился с членами Палаты представителей США Майком Тернером (Республиканская партия), а также Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом (Демократическая партия). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Во время встречи Зеленский рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и ключевых нуждах Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что нужно наращивать помощь Украине, чтобы приблизить мир.

Также президент акцентировал внимание на важности передачи Украине систем противовоздушной обороны в необходимом количестве, чтобы защитить гражданских и критическую инфраструктуру.

Поднимался вопрос евроатлантической интеграции Украины, гарантий безопасности — участники встречи согласились, что ядерный шантаж России недопустим. Зеленский подчеркнул важность признания России государством-террористом.

Кроме этого, главы государства упомянул подготовку к зиме и необходимость быстрого восстановления критической инфраструктуры. Конгрессмены заверили Зеленского в полной поддержке Украины со стороны США и заявили, что важно восстановить территориальную целостность страны.

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Дмитро Гриниченко

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