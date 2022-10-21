Зеленский встретился с конгрессменами от республиканцев и демократов. Обсуждали ПВО — фото
Президент Владимир Зеленский встретился с членами Палаты представителей США Майком Тернером (Республиканская партия), а также Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом (Демократическая партия). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Во время встречи Зеленский рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и ключевых нуждах Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что нужно наращивать помощь Украине, чтобы приблизить мир.
Также президент акцентировал внимание на важности передачи Украине систем противовоздушной обороны в необходимом количестве, чтобы защитить гражданских и критическую инфраструктуру.
Поднимался вопрос евроатлантической интеграции Украины, гарантий безопасности — участники встречи согласились, что ядерный шантаж России недопустим. Зеленский подчеркнул важность признания России государством-террористом.
Кроме этого, главы государства упомянул подготовку к зиме и необходимость быстрого восстановления критической инфраструктуры. Конгрессмены заверили Зеленского в полной поддержке Украины со стороны США и заявили, что важно восстановить территориальную целостность страны.
- В Конгрессе США обсуждается возможность принятия законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов, которые выступают за снижение или прекращение такой поддержки.
- Ранее лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой представителей.
- Недавно лидер Республиканской партии Митч МакКоннелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки.
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