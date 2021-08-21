Зеленский встретился с Вселенским патриархом, обсудили нарушения Россией прав верующих

Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсуждали нарушения свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский поблагодарил Варфоломея за визит в Украину на 30-летие независимости, патриарх поблагодарил Зеленского за приглашение и сказал, что счастлив быть на гостеприимной украинской земле.

Собеседники обсудили мирное урегулирование на Донбассе, ситуацию с нарушением прав и свобод человека, в том числе свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины. Зеленский отметил, что Россия применяет религиозный фактор как гибридное оружие.

Во время беседы с патриархом Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Зеленский поблагодарил Варфоломея за личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости, за постоянные молитвы за мир в Украине.

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Денис Юдин

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