Зеленский встретился с Вселенским патриархом, обсудили нарушения Россией прав верующих
Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсуждали нарушения свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский поблагодарил Варфоломея за визит в Украину на 30-летие независимости, патриарх поблагодарил Зеленского за приглашение и сказал, что счастлив быть на гостеприимной украинской земле.
Собеседники обсудили мирное урегулирование на Донбассе, ситуацию с нарушением прав и свобод человека, в том числе свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины. Зеленский отметил, что Россия применяет религиозный фактор как гибридное оружие.
Во время беседы с патриархом Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.
Зеленский поблагодарил Варфоломея за личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости, за постоянные молитвы за мир в Украине.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 28 июля 2021-го Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины.
- Вчера, 20 августа, Варфоломей прибыл с визитом в Украину.
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