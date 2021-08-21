UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский встретился с Вселенским патриархом, обсудили нарушения Россией прав верующих

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 09:25
Зеленский встретился с Вселенским патриархом, обсудили нарушения Россией прав верующих - Фото
Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсуждали нарушения свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский поблагодарил Варфоломея за визит в Украину на 30-летие независимости, патриарх поблагодарил Зеленского за приглашение и сказал, что счастлив быть на гостеприимной украинской земле.

Собеседники обсудили мирное урегулирование на Донбассе, ситуацию с нарушением прав и свобод человека, в том числе свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины. Зеленский отметил, что Россия применяет религиозный фактор как гибридное оружие.

Во время беседы с патриархом Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Зеленский поблагодарил Варфоломея за личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости, за постоянные молитвы за мир в Украине.

Читайте также: РПЦ впервые за бортом. Патриарх Варфоломей едет в Украину: зачем и что это дает

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский варфоломей вселенский патриарх
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 