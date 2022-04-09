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Зеленский: Я испытываю ненависть к России, российским солдатам

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 11:03
Зеленский: Я испытываю ненависть к России, российским солдатам - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский испытывает ненависть к России, российским солдатам из-за их военных преступлений в Украине. Об этом он заявил в интервью BILD.

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"Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужасно", – сказал он.

Зеленский сказал, что как отец в такие моменты думает о родителях погибших детей – что они не переживут вместе такие моменты как выпускной или свадьба.

Интервьюер также попросил президента прокомментировать вирусный коллаж, где на одном фото он запечатлен за день до полномасштабного вторжения РФ, а на другом – в Буче, где российские солдаты убили сотни мирных жителей.

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Публикация от Belsat TV (@belsat)

"Это два разных человека. Это (изменение Зеленского. – Ред.) идет на пользу нашей стране. Но я не уверен… Я вернусь к этому человеку (который был до полномасштабной войны. – Ред.)", – ответил он.

Зеленский также сказал, что уже не может ни плакать, ни вспомнить, когда последний раз нормально спал.

"Я ничего не вижу (когда закрываю глаза ночью. – Ред.). Спать очень трудно", – добавил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский буча армия рф ненависть войска россии
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