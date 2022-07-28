Зеленский заявил, что Корбан был лишен украинского гражданства законно

Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен и глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан был лишен украинского гражданства в рамках закона. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в решении о лишении гражданства Корбана "нет никаких спекуляций".

В ответ на вопрос о возможности пересмотра решения о приостановке гражданства Корбана и мотивах такого решения Зеленский заявил, что он "на регулярной основе предоставляет гражданство Украины или лишает его".

"Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", — сказал президент.

Читайте также: Данилов: Политик должен сообщать о наличии второго гражданства, мы будем очищать страну

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.