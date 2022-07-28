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Зеленский заявил, что Корбан был лишен украинского гражданства законно

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 17:41
Зеленский заявил, что Корбан был лишен украинского гражданства законно - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен и глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан был лишен украинского гражданства в рамках закона. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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По его словам, в решении о лишении гражданства Корбана "нет никаких спекуляций".

В ответ на вопрос о возможности пересмотра решения о приостановке гражданства Корбана и мотивах такого решения Зеленский заявил, что он "на регулярной основе предоставляет гражданство Украины или лишает его". 

"Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", — сказал президент. 

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Владимир Зеленский гражданство геннадий корбан
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