Зеленский заявил, что Корбан был лишен украинского гражданства законно
Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен и глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан был лишен украинского гражданства в рамках закона. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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По его словам, в решении о лишении гражданства Корбана "нет никаких спекуляций".
В ответ на вопрос о возможности пересмотра решения о приостановке гражданства Корбана и мотивах такого решения Зеленский заявил, что он "на регулярной основе предоставляет гражданство Украины или лишает его".
"Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", — сказал президент.
- 22 июля глава штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства.
- Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить недоразумение" с изъятием его паспорта на границе.
- Корбан собирается вернуться в Украину, но призывает не ждать "прорыва в стиле Саакашвили".
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