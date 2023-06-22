Зеленский заявил, что Путин понимал последствия, когда приказывал подорвать Каховскую ГЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин понимал катастрофические последствия, когда приказывал подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в обращении к Организации американских государств.

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По его словам, тот, кто в России отдал приказ уничтожить дамбу, понимал, что делает.

"Понимал, что оставит целые регионы без питьевой воды. Понимал, что тысячи и тысячи гектаров плодородных почв станут пустыней. Не дай Бог никому в мире столкнуться с таким преступлением", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия не останавливается перед катастрофическими последствиями своих преступлений, сознательно затопив огромную территорию.

Глава государства подчеркнул, что Украина все равно идет к победе силой оружия и дипломатии.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.

В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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