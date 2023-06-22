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Зеленский заявил, что Путин понимал последствия, когда приказывал подорвать Каховскую ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 11:48
Зеленский заявил, что Путин понимал последствия, когда приказывал подорвать Каховскую ГЭС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин понимал катастрофические последствия, когда приказывал подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в обращении к Организации американских государств.

По его словам, тот, кто в России отдал приказ уничтожить дамбу, понимал, что делает. 

"Понимал, что оставит целые регионы без питьевой воды. Понимал, что тысячи и тысячи гектаров плодородных почв станут пустыней. Не дай Бог никому в мире столкнуться с таким преступлением", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия не останавливается перед катастрофическими последствиями своих преступлений, сознательно затопив огромную территорию. 

Глава государства подчеркнул, что Украина все равно идет к победе силой оружия и дипломатии.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
  • По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте. 
  • В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Читайте также: За полчаса до подрыва Каховской ГЭС РФ вышла на подразделение, которое было на дамбе – Буданов 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнавладимир путинХерсонская областькаховская гэс
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