Зеленський заявив, що Путін розумів наслідки, коли наказував підірвати Каховську ГЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін розумів катастрофічні наслідки, коли наказував підірвати Каховську гідроелектростанцію. Про це він повідомив у зверненні до Організації американських держав.

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За його словами, той, хто в Росії наказав знищити дамбу, розумів, що робить.

"Розумів, що залишить цілі регіони без питної води. Розумів, що тисячі й тисячі гектарів родючих ґрунтів стануть пустелею. Не дай Боже нікому у світі зіткнутися з таким злочином", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія не зупиняється перед катастрофічними наслідками своїх злочинів, свідомо затопивши величезну територію.

Глава держави наголосив, що Україна все одно йде до перемоги силою зброї та дипломатії.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалась за часів СРСР, тож Москва мала всі інженерні креслення і знала про ахіллесову п'яту.

В АР стверджують, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою.

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