Зеленского призывают не назначать судей: две трети не прошли проверку

Общественные организации призывают президента Владимира Зеленского не назначать на должности судей, которые получили отрицательное заключение Общественного совета по добропорядочности и не прошли квалификационную оценку в соответствии с законом. Обращение опубликовано на сайте фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и других правозащитных ресурсах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

18 ноября Высший совет правосудия (ВСП) подал Зеленскому список судей для назначения. Общественные организации отмечают, что 91 из 135 судей, включенные в этот список, получили отрицательное заключение общественного совета и не прошли квалификационную оценку.

Как сказано в обращении, по ст. 88 закона о судоустройстве и статусе судей за назначение кандидата судьей должны проголосовать 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей. Однако эта комиссия не работает с 2019 года, а назначение судей без прохождения их через предусмотренную законом процедуру противозаконно.

"ВСП фактически призывает президента грубо нарушить украинское законодательство", – пишут общественники.

14 июля 2021 года Кассационный админсуд Верховного суда отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

Читайте также: Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.