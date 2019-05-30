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30.05.2019, 10:15

Зеркаль рассказала, чего ждут от Зеленского в Брюсселе

Зеркаль рассказала, чего ждут от Зеленского в Брюсселе - Фото
Елена Зеркаль (фото - ЕРА)

Визит в Брюссель - блиц: президент поговорит с очень большим числом людей, "которые давно в политике и давно наблюдают за Украиной", рассказали в МИД

Руководство Евросоюза и НАТО на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудит стратегические вопросы отношений с Украиной: то, какими их видит новый глава государства. Об этом рассказала в эфире 5 канала замминистра иностранных дела по евроинтеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, у президента будет крайне насыщенная программа: встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Евросовета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, еврокомиссарами, топ-чиновниками и "еще с двумя президентами".

Замглавы МИД полагает, что руководству ЕС и НАТО важно услышать, какие именно стратегические задачи ставит перед собой новый президент.

"Поэтому мы готовим ему тезисы, направленные на то, как мы видим дальнейшее развитие отношений с ЕС, какие задачи стоят на (предстоящий) саммит (Украина-ЕС), что именно мы будем делать в течение следующего периода, и как он видит развитие отношений", - перечислила Зеркаль.

Ранее она отказалась от должности на Банковой, заявив, что сейчас более полезна государству на нынешнем посту.

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Теги: визит, Владимир Зеленский, МИД, брюссель, елена зеркаль
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