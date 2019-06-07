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07.06.2019, 14:49

Зеркаль: РФ чувствует себя уполномоченной травить своих соседей

Зеркаль: РФ чувствует себя уполномоченной травить своих соседей - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Глава украинской делегации в Суде ООН заявила, что Россия пыталась использовать против Украины результаты президентских выборов

Россия может чувствовать себя уполномоченной "травить своих соседей и сеять нестабильность в мире", но нельзя позволять ей нарушать международные договора. Об этом в заключительной речи заявила глава украинской делегации в Суде ООН Елена Зеркаль, полный текст выступления она выложила у себя в Facebook.

"Как я отметила во вторник (во время предыдущего слушания, - ред.), Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию", - сказала она. 

Дипломат добавила, что Россия пыталась использовать против Украины результаты президентских выборов, обвиняя страну в "насильственном государственном перевороте". 

"Мы шокированы тем, что агент Российской Федерации комментирует внутренние дела моего государства, выступая перед Мировым судом. Я понимаю, что Россию может сбивать с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов. Меня же сбивает с толку отношение России", - говорит Зеркаль. 

Глава делегации добавила, что разочарована отношением РФ к трагедии МН17. По ее словам, появляется все больше доказательств причастности России, а Международная совместная следственная группа поддержала предложенные на сегодня выводы следствия.

"Дело МН17 – это трагическая страница в истории финансирования терроризма", - считает дипломат. 

3 июня Международный суд ООН начал рассматривать возражения России по иску Украины о финансировании Россией терроризма и расовой дискриминации. Россия считает, что Суд ООН не имеет права рассматривать заявление Украины, а никаких нарушений со стороны РФ нет. 

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Теги: гаага, елена зеркаль, суд оон
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