Зурабишвили – дипломатам Грузии в их профессиональный праздник: Сидите молча, и зачем?
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на День дипломата обратилась к работникам дипмиссий страны, демонстративно не поздравив их с профессиональным праздником. Сообщение она опубликовала в Facebook.
"Не могу поздравить с Днем дипломатии! Несмотря на то, что 20 лет назад именно по моей инициативе была основана эта важная дата в честь великой фигуры — Сулхана-Саби Орбелиани, и такую дату следует отмечать с гордостью, ведь он является одним из символов нашего стремления в Европу. Европейский путь, которого мы достигнем только дипломатией", – написала Зурабишвили.
Она заявила, что у нее нет ни желания приветствовать грузинских дипломатов, ни гордости за них. Президент Грузии подчеркнула, что сегодня правительство страны "топчет желанный европейский путь", а большинство дипломатов молчат и не протестуют перед шагами Грузинской мечты в сторону России.
"А вы, послы Грузии, сидите молча в Брюсселе, Вашингтоне и многих других европейских столицах. Зачем? Если не решаетесь на отставку или хотя бы высказывание, что у вас осталось? Неужели вы так боитесь? Где ваша честь, профессионализм?" – написала Зурабишвили.
Она обвинила дипломатов в том, что они игнорируют гибридные угрозы России и не смогли обеспечить право эмигрантов на участие в выборах, гарантированное конституцией.
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- После того, как ЦВК объявил победу на выборах пророссийской правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 29 октября президент Грузии заявила, что хочет международного расследования результатов голосования. Она призвала общественность к "сильному давлению".
- 31 октября прокуратура Грузии приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.
- В тот же день экзитпол назвал результаты выборов в Грузии "статистически невозможными", а оппозиция объявила об акции протеста на 4 ноября.