Зурабишвили – дипломатам Грузии в их профессиональный праздник: Сидите молча, и зачем?

Президент обвинила дипломатов в том, что они игнорируют гибридные угрозы со стороны РФ, а также сидят молча, пока правительство приближается к Москве

Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на День дипломата обратилась к работникам дипмиссий страны, демонстративно не поздравив их с профессиональным праздником. Сообщение она опубликовала в Facebook.

"Не могу поздравить с Днем дипломатии! Несмотря на то, что 20 лет назад именно по моей инициативе была основана эта важная дата в честь великой фигуры — Сулхана-Саби Орбелиани, и такую дату следует отмечать с гордостью, ведь он является одним из символов нашего стремления в Европу. Европейский путь, которого мы достигнем только дипломатией", – написала Зурабишвили.

Она заявила, что у нее нет ни желания приветствовать грузинских дипломатов, ни гордости за них. Президент Грузии подчеркнула, что сегодня правительство страны "топчет желанный европейский путь", а большинство дипломатов молчат и не протестуют перед шагами Грузинской мечты в сторону России.

"А вы, послы Грузии, сидите молча в Брюсселе, Вашингтоне и многих других европейских столицах. Зачем? Если не решаетесь на отставку или хотя бы высказывание, что у вас осталось? Неужели вы так боитесь? Где ваша честь, профессионализм?" – написала Зурабишвили.

Она обвинила дипломатов в том, что они игнорируют гибридные угрозы России и не смогли обеспечить право эмигрантов на участие в выборах, гарантированное конституцией.