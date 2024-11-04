Зурабішвілі – до дипломатів Грузії у їхнє професійне свято: Сидите мовчки, і для чого?

Президентка звинуватила дипломатів у тому, що вони ігнорують гібридні загрози з боку Росії, а також сидять мовчки, поки уряд наближається до Москви

Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на День дипломата звернулася до працівників дипмісій країни, демонстративно не привітавши їх з професійним святом. Допис вона опублікувала у Facebook.

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"Не можу привітати з Днем дипломатії! Попри те, що 20 років тому саме за моєю ініціативою було засновано цю важливу дату на честь великої фігури — Сулхана-Саби Орбеліані, і таку дату слід відзначати з гордістю, адже він є одним із символів нашого прагнення до Європи. Європейський шлях, якого ми досягнемо лише дипломатією", – написала Зурабішвілі.

Вона заявила, що у неї немає ані бажання вітати грузинських дипломатів, ані гордості за них. Президентка Грузії наголосила, що сьогодні уряд країни "топче омріяний європейський шлях", а більшість дипломатів мовчать і не протестують перед кроками Грузинської мрії у бік Росії.

"А ви, посли Грузії, сидите мовчки в Брюсселі, Вашингтоні та багатьох інших європейських столицях. Для чого? Якщо не наважуєтеся на відставку чи бодай висловлювання, що у вас лишилося? Невже ви так боїтеся? Де ваша честь, професіоналізм?" – написала Зурабішвілі.

Вона звинуватила дипломатів у тому, що вони ігнорують гібридні загрози з боку Росії і не змогли забезпечити право емігрантів на участь у виборах, гарантоване конституцією.