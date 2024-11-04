Зурабішвілі – до дипломатів Грузії у їхнє професійне свято: Сидите мовчки, і для чого?
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на День дипломата звернулася до працівників дипмісій країни, демонстративно не привітавши їх з професійним святом. Допис вона опублікувала у Facebook.
"Не можу привітати з Днем дипломатії! Попри те, що 20 років тому саме за моєю ініціативою було засновано цю важливу дату на честь великої фігури — Сулхана-Саби Орбеліані, і таку дату слід відзначати з гордістю, адже він є одним із символів нашого прагнення до Європи. Європейський шлях, якого ми досягнемо лише дипломатією", – написала Зурабішвілі.
Вона заявила, що у неї немає ані бажання вітати грузинських дипломатів, ані гордості за них. Президентка Грузії наголосила, що сьогодні уряд країни "топче омріяний європейський шлях", а більшість дипломатів мовчать і не протестують перед кроками Грузинської мрії у бік Росії.
"А ви, посли Грузії, сидите мовчки в Брюсселі, Вашингтоні та багатьох інших європейських столицях. Для чого? Якщо не наважуєтеся на відставку чи бодай висловлювання, що у вас лишилося? Невже ви так боїтеся? Де ваша честь, професіоналізм?" – написала Зурабішвілі.
Вона звинуватила дипломатів у тому, що вони ігнорують гібридні загрози з боку Росії і не змогли забезпечити право емігрантів на участь у виборах, гарантоване конституцією.
- У день голосування 26 жовтня 2024 року на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися сутички. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської керівної партії "Грузинська мрія", опозиція зібрала акцію протесту у Тбілісі.
- 29 жовтня президентка Грузії заявила, що хоче міжнародного розслідування результатів голосування. Вона закликала громадськість до "сильного тиску".
- 31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.
- Того самого дня екзитпол назвав результати виборів у Грузії "статистично неможливими", а опозиція оголосила про акцію протесту на 4 листопада.