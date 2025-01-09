Зурабишвили посетит инаугурацию Трампа. Нового главу Грузии не пригласили

В Грузинской мечте заявили, что приглашение на инаугурацию якобы может быть купленным

Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА)

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили приглашена на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа 20 января. Тем временем новый глава Грузии Михаил Кавелашвили приглашение не получил, передает News Georgia со ссылкой на пресс-конференцию Зурабишвили.

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"Я еду туда. У меня будут встречи на высоком уровне", – сказала она.

По словам Зурабишвили, приглашение она получила еще 27 декабря 2024 года от конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. А это за два дня до инаугурации Кавелашвили, которого не признают оппозиция и международные партнеры.

В правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" отметили, что приглашение частного характера. И оно якобы не указывает на то, что Зурабишвили считают легитимным представителем власти.

В партии также намекнули, что приглашение могли "купить" через американских лоббистов.

"Вы знаете, что есть разные варианты приглашения на инаугурацию, за которые, кстати, никто не платит денег. А если бы так было, наверное, у многих ресурсов больше, чем у меня", – сказала Зурабишвили.

По ее словам, несмотря на отстранение от власти, у нее продолжаются "почти ежедневные контакты" с зарубежными партнерами.