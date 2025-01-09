Зурабішвілі відвідає інавгурацію Трампа. Нового главу Грузії не запросили

У Грузинській мрії заявили, що запрошення на інавгурацію нібито може бути придбаним

Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА)

П'ятого президента Грузії Саломе Зурабішвілі запрошено на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа 20 січня. Тим часом новий глава Грузії Михайло Кавелашвілі запрошення не отримав, передає News Georgia з посиланням на пресконференцію Зурабішвілі.

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"Я їду туди. У мене будуть зустрічі на високому рівні", – сказала вона.

За словами Зурабішвілі, запрошення вона отримала ще 27 грудня 2024 року від конгресмена-республіканця Джо Вілсона. А це за два дні до інавгурації Кавелашвілі, якого не визнають опозиція та міжнародні партнери.

У керівній проросійській партії "Грузинська мрія" наголосили, що запрошення приватного характеру. І воно нібито не вказує на те, що Зурабішвілі вважають легітимним представником влади.

У партії також натякнули, що запрошення могли "купити" через американських лобістів.

"Ви знаєте, що є різні варіанти запрошення на інавгурацію, за які, до речі, ніхто не платить грошей. А якби так було, напевно, у багатьох ресурсів більше, ніж у мене", – сказала Зурабішвілі.

За її словами, попри усунення від влади, у неї тривають "майже щоденні контакти" із закордонними партнерами.