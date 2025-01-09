Зурабішвілі відвідає інавгурацію Трампа. Нового главу Грузії не запросили
П'ятого президента Грузії Саломе Зурабішвілі запрошено на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа 20 січня. Тим часом новий глава Грузії Михайло Кавелашвілі запрошення не отримав, передає News Georgia з посиланням на пресконференцію Зурабішвілі.
"Я їду туди. У мене будуть зустрічі на високому рівні", – сказала вона.
За словами Зурабішвілі, запрошення вона отримала ще 27 грудня 2024 року від конгресмена-республіканця Джо Вілсона. А це за два дні до інавгурації Кавелашвілі, якого не визнають опозиція та міжнародні партнери.
У керівній проросійській партії "Грузинська мрія" наголосили, що запрошення приватного характеру. І воно нібито не вказує на те, що Зурабішвілі вважають легітимним представником влади.
У партії також натякнули, що запрошення могли "купити" через американських лобістів.
"Ви знаєте, що є різні варіанти запрошення на інавгурацію, за які, до речі, ніхто не платить грошей. А якби так було, напевно, у багатьох ресурсів більше, ніж у мене", – сказала Зурабішвілі.
За її словами, попри усунення від влади, у неї тривають "майже щоденні контакти" із закордонними партнерами.
- 13 грудня 2024 року CBS News повідомив, що лідер Китаю не буде присутнім на інавгурації Трампа.
- 29 грудня у Грузії відбулася інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі.
- 6 січня Зеленський заявив, що не готовий приїхати на інавгурацію Трампа без запрошення.