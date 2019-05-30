Как Рада провалила отставку Гройсмана и как он отреагировал: фото

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Верховная Рада на пленарном заседании 30 мая рассмотрела заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, однако голосов в поддержку такого решения не хватило – 97 при необходимом минимуме 226.

Вначале слово было предоставлено Гройсману, который пришел в Раду вместе со всеми членами правительства. Он заявил, что после выборов президента надеялся на консолидацию с новой властью, однако Владимир Зеленский призвал его уйти в отставку, поэтому он подал такое заявление. Держаться за кресло, в очередной раз подчеркнул премьер, не намерен и примет любое решение парламента.

Затем слово взяли представители фракций. Со стороны Радикальной партии, Батькивщины, Оппоблока и группы Відродження звучала критика и готовность поддержать отставку. Лидеры Народного фронта и БПП выступали против, аргументируя тем, что в воюющей стране нельзя оставлять вакуум в исполнительной ветви власти.

После нерезультативного голосования Гройсман снова взял слово: "Вы думаете, что легко быть премьер-министром коалиционного правительства?.. Послушайте, сколько можно плодить этой ненависти? ... Мы же знаем с вами друг друга, что вы позиционируете, и некоторые перед телекамерами хотят выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле".

Ранее на брифинге представитель президента в Раде Руслан Стефанчук рассказал, что будет делать команда Зеленского в случае, если депутаты не поддержат отставку Гройсмана.